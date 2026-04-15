Next.js pour les développeurs React

Ce livre propose une progression claire et pédagogique pour découvrir puis maîtriser Next. js, leframeworkmoderne basé surReactutilisé pour développer des applications web rapides, fiables et prêtes pour la production. Il s'adresse aux étudiants, aux développeurs débutants ou intermédiaires, ainsi qu'aux professionnels en reconversion souhaitant comprendre comment concevoir, structurer et déployer des applications complètes avec Next. js. Après une introduction aux fondations duframework, à son architecture (Server et Client Components, App Router, cycle de rendu) et aux grandes évolutions du développement web, l'ouvrage accompagne le lecteur dans la construction d'une application étape par étape : structure du projet, routage avancé, pages etlayouts, gestion d'état, stratégies de rendu et de récupération de données, Server Actions, formulaires, API Routes, intégration d'une base de données et authentification. Les chapitres suivants abordent des aspects essentiels du développement professionnel : optimisationfront-end, performance, SEO, accessibilité, bonnes pratiques UI, animation, tests, débogage, revue de code, déploiement, automatisation et scalabilité dans un contexte de production. Chaque chapitre est illustré par du code clair, des exemples concrets, des conseils pratiques et des exercices pour aider le lecteur à consolider ses acquis. Ce livre se distingue par son approche résolument pratique : il ne se contente pas d'expliquer Next. js, il montre comment l'utiliser pour créer des applications modernes réellement exploitables en production.