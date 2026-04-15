Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Next.js pour les développeurs React

Alexis Maison

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre propose une progression claire et pédagogique pour découvrir puis maîtriser Next. js, leframeworkmoderne basé surReactutilisé pour développer des applications web rapides, fiables et prêtes pour la production. Il s'adresse aux étudiants, aux développeurs débutants ou intermédiaires, ainsi qu'aux professionnels en reconversion souhaitant comprendre comment concevoir, structurer et déployer des applications complètes avec Next. js. Après une introduction aux fondations duframework, à son architecture (Server et Client Components, App Router, cycle de rendu) et aux grandes évolutions du développement web, l'ouvrage accompagne le lecteur dans la construction d'une application étape par étape : structure du projet, routage avancé, pages etlayouts, gestion d'état, stratégies de rendu et de récupération de données, Server Actions, formulaires, API Routes, intégration d'une base de données et authentification. Les chapitres suivants abordent des aspects essentiels du développement professionnel : optimisationfront-end, performance, SEO, accessibilité, bonnes pratiques UI, animation, tests, débogage, revue de code, déploiement, automatisation et scalabilité dans un contexte de production. Chaque chapitre est illustré par du code clair, des exemples concrets, des conseils pratiques et des exercices pour aider le lecteur à consolider ses acquis. Ce livre se distingue par son approche résolument pratique : il ne se contente pas d'expliquer Next. js, il montre comment l'utiliser pour créer des applications modernes réellement exploitables en production.

Par Alexis Maison
Chez Editions ENI

|

Auteur

Alexis Maison

Editeur

Editions ENI

Genre

Entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Next.js pour les développeurs React par Alexis Maison

Commenter ce livre

 

Next.js pour les développeurs React

Alexis Maison

Paru le 15/04/2026

400 pages

Editions ENI

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782409053771
9782409053771
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.