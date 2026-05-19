Pas vraiment un homme

Maître Aka est une énigme, trop vaste pour un seul corps. Sur scène, il est La Garçonne, plébiscitée pour son charme et son esprit acéré. Sur le papier, il accumule les noms de plume et les récits. Sous tous ces visages, il cache un lourd fardeau, qui pourrait l'amener à se perdre. Quand apparaît la liste de douze noms, Aka y voit une occasion de reprendre le contrôle sur sa vie, et d'ajouter son propre chapitre à l'histoire.