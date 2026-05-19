Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Pas vraiment un homme

Jeanne Perrin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Maître Aka est une énigme, trop vaste pour un seul corps. Sur scène, il est La Garçonne, plébiscitée pour son charme et son esprit acéré. Sur le papier, il accumule les noms de plume et les récits. Sous tous ces visages, il cache un lourd fardeau, qui pourrait l'amener à se perdre. Quand apparaît la liste de douze noms, Aka y voit une occasion de reprendre le contrôle sur sa vie, et d'ajouter son propre chapitre à l'histoire.

Par Jeanne Perrin
Chez Plaisir et Valeur d’histoire éditions

|

Auteur

Jeanne Perrin

Editeur

Plaisir et Valeur d’histoire éditions

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pas vraiment un homme par Jeanne Perrin

Commenter ce livre

 

Pas vraiment un homme

Jeanne Perrin

Paru le 28/05/2026

256 pages

Plaisir et Valeur d’histoire éditions

17,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889790241
9782889790241
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.