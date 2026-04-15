Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Apprenez le langage VBA et devenez un expert sur Excel

Franck Chardon-Golfetto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Visual Basic for Applications (VBA) est le langage de programmation intégré à la suite Microsoft Office, conçu pour étendre les fonctionnalités des applications (en particulier Excel) grâce à l'automatisation. Il permet d'automatiser des tâches, de créer des fonctions personnalisées utilisables comme des fonctions natives d'Excel et de développer des outils avancés (formulaires, envoi d'e-mails, génération de rapports PowerPoint, gestion de fichiers...). Accessible même aux débutants, VBA ne nécessite pas de connaissances approfondies en programmation. L'objectif de ce livre est de vous apprendre à utiliser le langage VBA et à développer vos compétences sur Excel. Rédigé avec Excel dans sa version Microsoft 365, il convient également aux versions 2024, 2021 ou 2019. L'apprentissage repose sur des exemples tirés de situations professionnelles : chaque chapitre propose un cas métier enrichi de notions de cours et d'explications guidant pas à pas la réalisation des exercices. Après une brève introduction à VBA, vous utiliserez d'abord des fonctions avancées d'Excel pour gérer une liste d'employés (validation des données, calculs sur les dates, fonctions conditionnelles, calculs matriciels, mise en forme conditionnelle, plages nommées variables, import de données CSV...). Vous serez amené à créer un formulaire de saisie des ventes puis à interagir avec Excel via VBA en appliquant de bonnes pratiques de programmation (Option Explicit). Vous utiliserez ensuite les tableaux et graphiques croisés dynamiques dans Excel et VBA, pour suivre une campagne de test d'une application de vente en ligne synchronisée avec OneDrive ou SharePoint. Un autre exercice vous permettra de calculer durées et coûts d'un projet à l'aide des fonctions de date. Le dernier chapitre vous guidera dans la consolidation de données, l'automatisation de la saisie en ligne et l'envoi mensuel de rapports par e-mail pour plusieurs agences immobilières.

Par Franck Chardon-Golfetto
Chez Editions ENI

|

Auteur

Franck Chardon-Golfetto

Editeur

Editions ENI

Genre

Excel

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Apprenez le langage VBA et devenez un expert sur Excel par Franck Chardon-Golfetto

Commenter ce livre

 

Apprenez le langage VBA et devenez un expert sur Excel

Franck Chardon-Golfetto

Paru le 15/04/2026

300 pages

Editions ENI

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782409053696
9782409053696
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.