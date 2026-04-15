Apprenez le langage VBA et devenez un expert sur Excel

Visual Basic for Applications (VBA) est le langage de programmation intégré à la suite Microsoft Office, conçu pour étendre les fonctionnalités des applications (en particulier Excel) grâce à l'automatisation. Il permet d'automatiser des tâches, de créer des fonctions personnalisées utilisables comme des fonctions natives d'Excel et de développer des outils avancés (formulaires, envoi d'e-mails, génération de rapports PowerPoint, gestion de fichiers...). Accessible même aux débutants, VBA ne nécessite pas de connaissances approfondies en programmation. L'objectif de ce livre est de vous apprendre à utiliser le langage VBA et à développer vos compétences sur Excel. Rédigé avec Excel dans sa version Microsoft 365, il convient également aux versions 2024, 2021 ou 2019. L'apprentissage repose sur des exemples tirés de situations professionnelles : chaque chapitre propose un cas métier enrichi de notions de cours et d'explications guidant pas à pas la réalisation des exercices. Après une brève introduction à VBA, vous utiliserez d'abord des fonctions avancées d'Excel pour gérer une liste d'employés (validation des données, calculs sur les dates, fonctions conditionnelles, calculs matriciels, mise en forme conditionnelle, plages nommées variables, import de données CSV...). Vous serez amené à créer un formulaire de saisie des ventes puis à interagir avec Excel via VBA en appliquant de bonnes pratiques de programmation (Option Explicit). Vous utiliserez ensuite les tableaux et graphiques croisés dynamiques dans Excel et VBA, pour suivre une campagne de test d'une application de vente en ligne synchronisée avec OneDrive ou SharePoint. Un autre exercice vous permettra de calculer durées et coûts d'un projet à l'aide des fonctions de date. Le dernier chapitre vous guidera dans la consolidation de données, l'automatisation de la saisie en ligne et l'envoi mensuel de rapports par e-mail pour plusieurs agences immobilières.