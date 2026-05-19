Les fonctions oro-maxillo-faciales clés oubliées de la santé et du sommeil

Ce livre raconte une histoire celle du développement humain, du sein au souffle, du nez à la langue, de la bouche au cerveau. Une histoire qui révèle les liens méconnus entre le développement, dès les premiers jours de la vie, des fonctions oro-maxillo-faciales (OMF) - la respiration, la succion, la mastication, la déglutition et le frein lingual - et de nombreux troubles tels que : - les difficultés d'allaitement - les troubles de l'attention (TDA/H) et la dyslexie chez l'enfant - les troubles du sommeil - et plus tard les pathologies chroniques dont cardiovasculaires et neurodégénératives A travers une lecture anthropologique et intégrative, ce livre montre comment nos modes de vie ont perturbé ces fonctions essentielles inscrites dans notre biologie depuis des millénaires mais aussi comment la capacité naturelle du corps à guérir peut titre réactivée. A la fois rigoureux et accessible, cet ouvrage s'appuie sur plus de 1000 références cliniques et propose une approche de soins de première ligne interdisciplinaire, visant à répondre à une urgence contemporaine en matière de santé publique. Un livre qui s'adresse tant aux professionnels de la santé qu'aux parents éclairés désireux de comprendre, d'agir dès les premiers signes, de dépister et de traiter ces dysfonctions, qu'elles soient liées ou non t un frein lingual restrictif.