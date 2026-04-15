Google Apps Script est un outil puissant pour optimiser vos tâches et fluidifier les processus au sein de Google Workspace. Que vous soyez développeur débutant, profil métier, freelance, membre d'une équipe interne ou simplement à la recherche de gains de temps, cet ouvrage vous accompagne pas à pas vers l'automatisation de votre quotidien. Le parcours pédagogique suit une progression logique, des bases jusqu'aux projets avancés. Vous découvrez d'abord le rôle d'Apps Script dans l'écosystème Workspace, les différents types de scripts et l'accès à l'éditeur. Vous prenez ensuite en main l'interface, lancez vos premières fonctions et apprenez à utiliser les services natifs, notamment les déclencheurs qui permettent d'automatiser les tâches. La suite est consacrée à l'automatisation de Google Sheets, coeur de nombreux projets : structure d'un classeur, écriture dans les feuilles, gestion avancée des fichiers. Un chapitre entier est dédié aux interactions utilisateurs : menus personnalisés, boîtes de dialogue, interfaces HTML et interfaces basées sur des Cards. Les principaux services Google (Drive, Gmail, Forms, Slides, Docs) sont explorés pour montrer comment Apps Script permet de les étendre, les connecter et créer de véritables applications. Une dernière partie regroupe enfin les techniques avancées : stockage de données, débogage, documentation, performance, sécurité et déploiement. Tout au long du livre, des conseils pratiques, astuces, mini-exercices, mises en situation, études de cas et extraits de code commentés vous aident à passer de simples scripts à des applications robustes, adaptées à vos besoins.