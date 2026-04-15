En 2026, Git est devenu la référence incontournable de la gestion de versions ; pour un développeur, sa maîtrise n'est plus une option. Ce livre s'adresse principalement aux développeurs et aux chefs de projet mais également aux professionnels appelés à modifier des codes sources (graphiste, webdesigner, administrateurs système, etc.). Le livre retrace tout d'abord l'historique des solutions de gestion de versions et met en lumière l'intérêt de ces outils dans la conduite de projets modernes. Il permet ensuite au lecteur d'installer et de configurer Git puis de l'utiliser tout au long de cinq chapitres progressifs (fonctionnement des branches, partage d'un dépôt...). Un chapitre est consacré à git-flow, une méthode très populaire pour gérer efficacement les différentes versions d'un projet en entreprise. Deux chapitres présentent la gestion de versions de manière très pragmatique en utilisant deux scénarios mettant en oeuvre des développeurs. Le premier scénario reprend les bases de l'utilisation de Git et montre l'utilisation des principales commandes dans des cas quasi-réels. Le deuxième scénario met en scène une équipe de développeurs : de l'installation de Git- Lab, jusqu'à une utilisation de la méthode git-flow par l'équipe. Ce chapitre détaille les principales étapes par lesquelles l'équipe doit passer pour versionner un projet existant. Un autre chapitre explore en profondeur les outils internes de Git, illustrés par des cas d'usage concrets : git stash, git submodules, git bisect, git reflog, hooks Git, git notes, git worktree, gestion de patches et mise en place d'un laboratoire Git. Un chapitre présente une liste d'alias et de commandes prêtes à l'emploi, fruit d'années de pratique de Git de l'auteur, afin que le lecteur utilise Git plus efficacement et puisse obtenir des solutions de problèmes communs. Le dernier chapitre présente un cas réel d'intégration continue 100% Git dans le cadre d'un développement web avec le framework Django. En annexe, un aide-mémoire permet de visualiser rapidement les principales commandes et leurs principales options. Une présentation de la plateforme GitHub et des changements qu'elle apporte dans la collaboration entre développeurs est également proposée par l'auteur.