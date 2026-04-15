Promenons-nous en forêt

Une lecture plaisir au plus proche d'une promenade dans la nature : pour explorer et s'émerveiller. Tout au long de dix-sept grandes photos, c'est le jeune lecteur qui choisit son chemin et flâne dans le livre ; partout il observe et grappille des informations ! Un lecteur héros L'enfant est acteur de sa promenade : il choisit donc la page où il a envie d'aller. En effet, sur chaque double page, plusieurs choix sont possibles pour avancer dans la lecture. Et, une fois arrivé au bout d'une balade, on recommence au début, les choix se restreignant au fur et à mesure. La première double page s'ouvre sur un grand paysage de clairière où sont proposés trois choix pour continuer : aller voir sous une souche, dans le trou de l'arbre ou sur une branche. Les choix pour poursuivre la promenade sont proposés de façon ludique en interpellant le promeneur : "Tu veux savoir ce qui vient de tomber ? Va en p. 32". En route pour une exploration ludique des écosystèmes avec une lecture "à la carte" . Un contenu documentaire et humoristique Les dix-sept grandes photos, soigneusement choisies, sont accompagnées d'un court texte explicatif qui donne de vraies informations documentaires, comme le ferait un guide forestier. Une fois l'aventure lancée, le promeneur rencontrera : des coléoptères, un champignon, une martre, une chouette, un pic épeiche, un nid, des glands, un cloporte, une limace, des mulots, une pelote de réjection, un geai des chênes et des papillons myrtils. Des cabochons humoristiques viennent pimenter la balade et bien installer la tranche d'âge. Une approche moderne et sans concurrence Voilà une nouvelle façon d'être le héros d'un livre documentaire tout en offrant une belle approche de la nature. La navigation dans ce livre donne l'impression de faire une vraie promenade en forêt, comme un grand. Et au détour de chaque double page, une surprise attend le jeune lecteur, qu'il s'agisse d'animaux ou de plantes, pour plonger au coeur du vivant. Un régal pour les yeux et un pas de plus vers l'autonomie, qu'on sache lire ou pas. Un concept nouveau pour s'immerger dans la biodiversité, quel que soit son âge.