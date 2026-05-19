Un arbre raconte l'histoire simple mais profonde d'Ambre qui plante un arbre. Ce geste initial déclenche une incroyable explosion de vie et d'activité. Rapidement, des oiseaux nichent dans ses branches, des lapins y trouvent refuge, des fruits apparaissent, attirant abeilles et fourmis. L'arbre devient le centre d'un écosystème en constante expansion, avec de nouvelles naissances (oisillons, lapereaux), la germination de graines transformées en petits arbres, et l'arrivée inattendue de graines de pissenlit. Le récit, qui commence par un décompte méthodique, finit par déborder d'abondance, le narrateur avouant ne plus pouvoir compter tous les êtres vivants et les éléments qui s'y développent. Ce conte charmant démontre comment une petite décision, comme celle de planter un arbre, peut avoir un impact immense et transformer tout ce qui nous entoure, invitant le lecteur à envisager son propre rôle dans la création d'un monde plus riche et plus vivant. Remarque . Un arbre est une histoire apparemment simple qui débouche sur une richesse thématique profonde. Il met très bien en lumière la progression d'un geste solitaire vers une explosion de vie et la création d'un écosystème foisonnant.