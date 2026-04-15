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Vis ma vie d'abeille

Claire Perret, Agatha Liévin-Bazin

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"Vis ma vie d'abeille" , l'album documentaire photo pour être au plus près de la vie de l'abeille ! Une expérience documentaire immersive Glisse-toi dans la peau d'une abeille, et apprends tout sur sa vie, même quelques secrets supplémentaires grâce à la mascotte papillon sphinx à tête de mort qui partage son nid. L'abeille prend la parole L'abeille te raconte sa vie à la première personne : où elle vit, avec qui elle partage la prairie, comment elle naît, grandit, travaille, pollinise les fleurs, se nourrit, fabrique du miel, se reproduit, se défend et cohabite avec les humains. Et en prime, la mascotte illustrée du papillon sphinx à tête de mort, qui se glisse dans son nid, te révèle tous ses secrets les mieux gardés, même la recette du miel ! Un documentaire ultrariche Ce documentaire photo ultravivant va captiver ta curiosité grâce aux multiples photos, aux BD et aux illustrations légendées. Les textes sont courts, sous forme de dialogues, d'interviews et de témoignages. Ils fourmillent d'informations et sont faciles à lire. Une approche interactive Dans ce documentaire, tu découvriras plein d'infos, mais aussi comment observer les abeilles et participer à des actions d'adaptation et de protection qui te permettront d'agir autour de toi. Une maquette adaptée aux enfants dys Cette maquette est adaptée aux enfants habitués aux écrans : des séquences rythmées à la mise en page variée, photos pleine page, zooms, mosaïques, BD, grandes illustrations légendées... Un soin particulier a été apporté à la lisibilité des informations sur fond blanc ou uni, avec une longueur de ligne adaptée à ce que l'oeil saisit naturellement, pas de mots coupés, les éléments importants mis en gras...

Par Claire Perret, Agatha Liévin-Bazin
Chez Editions Milan

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Auteur

Claire Perret, Agatha Liévin-Bazin

Editeur

Editions Milan

Genre

Insectes et oiseaux

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Vis ma vie d'abeille

Claire Perret, Agatha Liévin-Bazin

Paru le 15/04/2026

48 pages

Editions Milan

13,90 €

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Scannez le code barre 9782408056605
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