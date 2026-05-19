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Feehily Gerry

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La mode et sa métaphysique de l'éphémère. Dans "Now", rock, désir et drogue s'entrechoquent à travers les destins de mannequins, de créateurs et d'aventuriers évoluant dans le milieu de la haute couture, à la fin de l'ère Thatcher, entre la chute du mur de Berlin et l'épidémie de sida. Nick Baines, photographe fuyant les décombres d'un amour, découvre dans une station-service du Kansas l'incarnation d'une jeunesse américaine encore innocente, Burt, dont l'ascension, sous l'aile du créateur Kurt Zero, révèle la fragilité d'un monde bâti sur des mirages. De l'autre côté de l'Atlantique, Art, jeune Irlandais ayant renoncé à ses études de philosophie, intègre la maison avant-gardiste The House of Now, un univers où la beauté sert de monnaie d'échange. Sa liaison avec le top model Amber Revelshade – muse, énigme – devient une idylle fragile, menacée par les brusques retournements du destin. Des ruines d'Ephèse à Venice Beach, ce roman interroge l'adage de Leopardi : la mode et la mort sont soeurs. Que reste-t-il lorsque les lumières s'éteignent et que la mémoire s'échoue, amnésique ? Rien que l'instant présent, impitoyable et lumineux – now – cet instant qui dévore tous les futurs et n'admet aucun passé.

Par Feehily Gerry
Chez KC éditions

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Auteur

Feehily Gerry

Editeur

KC éditions

Genre

Littérature française

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Now

Feehily Gerry

Paru le 19/05/2026

296 pages

KC éditions

21,00 €

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