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Sur les chemins de la liberte : chroniques d'un soldat francais en campagne, de montherme a l'indoch

Margerel Claude

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René Margerel, né en 1903, forge son caractère au contact des quais d'Alger avant de s'engager dans l'armée française, où il se distingue au Maroc et dans le Sahara. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il combat dans les Ardennes, est fait prisonnier, s'évade et rejoint la France libre en Afrique. Après des campagnes en Tunisie et en Afrique de l'Ouest, il prend part à l'Indochine, où il dirige des unités en opérations de combat et de renseignement. Ses carnets retracent ses combats, ses missions lointaines et son attachement à l'honneur et à la discipline militaire, depuis les Ardennes jusqu'au chaos de l'Indochine.

Par Margerel Claude
Chez L'Escadron Editions

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Auteur

Margerel Claude

Editeur

L'Escadron Editions

Genre

ouvrages généraux

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Sur les chemins de la liberte : chroniques d'un soldat francais en campagne, de montherme a l'indoch

Margerel Claude

Paru le 28/05/2026

550 pages

L'Escadron Editions

24,00 €

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