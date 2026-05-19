Le secret de barlagan : i ae quand souffle le noroit

An 807, sur les rives de la Vézère, en plein coeur du Périgord. Dans une clairière baignée de mystère, un immense chêne millénaire domine le village troglodytique de La Laisse. Les habitants l'appellent Barlagan. Arbre sacré, témoin des rites païens et gardien des secrets anciens, il est le lien entre les hommes, la nature et les dieux. Seule Nausicaa, la vieille guérisseuse, semble capable d'en entendre la voix et de percer le secret de ses racines. Sous la bienveillance de Clément le Bon, chef du village, la vie s'écoule paisiblement. Son fils, Petit Renard, jeune garçon intrépide, admire Myriam, la belle herboriste promise à Thomas. Mais le jour de leurs noces, le destin bascule. Alors que Louis le Pieux mène ses troupes en terre d'Espagne, des Vikings venus du Nord surgissent sur les berges de la Vézère, pillent le village et capturent de nombreux habitants – parmi eux, Petit Renard et la jeune mariée. Pourquoi cette attaque soudaine ? Etait-ce un simple raid ou la quête d'un objet bien plus précieux ? Quel lien unit ces ravages à d'anciens écrits marins, à une jeune fille rongée par la jalousie... et à une mystérieuse statuette, Notre Dame de sous la Terre ? De la Dordogne aux mers du Nord, Ambre Lorgeoux signe un roman historique captivant, mêlant amour, légende et aventure, où s'entrelacent croyances païennes, mystères carolingiens et mémoire des peuples du Périgord. Sous le chêne Barlagan, les destins s'enracinent... et le secret commence.