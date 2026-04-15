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#Roman francophone

Le Comte de Monte-Cristo

Alexandre Dumas, Ludivine Chataignon

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Ce célèbre roman d'Alexandre Dumas relate une incroyable histoire de vengeance, palpitante et pleine de rebondissements. Le succès est immédiat et son héros, Monte-Cristo, devient un véritable mythe. Dans une édition enrichie de nombreux outils pédagogiques, en lien avec l'objet d'étude " Devenir héros/héroïne : destins romanesques " du nouveau programme de 5e. Le roman En février 1815, le jeune marin Edmond Dantès rentre de mission et accoste au port de Marseille. Il y retrouve l'armateur Morrel, qui veut le nommer capitaine de son navire, ainsi que son père et sa fiancée Mercédès, qu'il est sur le point d'épouser. Son avenir s'annonce radieux, mais c'est sans compter le complot que fomentent trois hommes - Fernand, Danglars et Villefort - qui lui vouent une haine féroce. Dantès est arrêté, emprisonné et perd tout. Sept ans plus tard, il parvient à s'évader, à s'emparer d'un inestimable trésor et peut désormais se consacrer à son implacable vengeance... Les compléments pédagogiques 1. Une première partie pour " Bien démarrer " et préparer sa lecture 2. Une rubrique " Mon kit de mots " pour se familiariser, à travers des activités ludiques, avec le vocabulaire récurrent dans le texte, afin de permettre une lecture plus fluide et enrichir son propre vocabulaire 3. Des quiz et des missions au fil du texte 4. Un carnet de lecture pour exprimer ses impressions, donner son avis 5. Une partie " Explorer et comprendre " qui se compose de trois étapes : - un parcours de lecture analytique, " Un roman d'aventures au héros ambigu " , avec des repères littéraires et des ateliers interdisciplinaires - un groupement de documents sur la vengeance, pour prolonger sa lecture - une enquête sur la naissance d'un mythe littéraire avec une mission à remplir en collectant des indices tout au long de l'enquête Le livre du professeur Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), l'enseignant trouvera un descriptif complet de la séquence proposée et les corrigés des questionnaires.

Par Alexandre Dumas, Ludivine Chataignon
Chez Hatier

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Auteur

Alexandre Dumas, Ludivine Chataignon

Editeur

Hatier

Genre

Lycée

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Le Comte de Monte-Cristo

Alexandre Dumas, Ludivine Chataignon

Paru le 22/04/2026

320 pages

Hatier

4,90 €

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