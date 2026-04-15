Le Roman de Renart

Le célèbre roman médiéval, dans une adaptation qui en restitue toute la saveur malicieuse et satirique. Dans une édition enrichie de nombreux outils pédagogiques, en lien avec l'objet d'étude " Imaginer, sentir, raisonner : des histoires pour plaire et instruire " du nouveau programme de 5e. L'oeuvre Dans cette sélection de quinze récits issus du roman médiéval, c'est Renart, le nargueur universel, qui tient la vedette et nous fait rire avec ses mille et une ruses. Les compléments pédagogiques 1. Une première partie pour " Bien démarrer " et préparer sa lecture 2. Une rubrique " Mon kit de mots " pour se familiariser, à travers des activités ludiques, avec le vocabulaire récurrent dans le texte, afin de permettre une lecture plus fluide et enrichir son propre vocabulaire 3. Des quiz et des missions au fil du texte 4. Un carnet de lecture pour exprimer ses impressions, donner son avis 5. Une partie " Explorer et comprendre " qui se compose de trois étapes : - un parcours de lecture analytique, " Des histoires pour plaire et instruire " , avec des repères littéraires et des ateliers interdisciplinaires - un groupement de documents, " Se nourrir aux dépens des puissants " , pour prolonger sa lecture - une enquête sur les animaux, miroir des vices humains avec une mission à remplir en collectant des indices tout au long de l'enquête Le livre du professeur Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), l'enseignant trouvera un descriptif complet de la séquence proposée et les corrigés des questionnaires.