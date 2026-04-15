Alice au pays des merveilles

Un classique de la littérature britannique, dans une traduction abrégée et illustrée, adaptée à tous les profils de lecteurs. En lien avec le thème " Partir à l'aventure ! " du nouveau programme de français en 6e. L'oeuvre Parce qu'elle a suivi un lapin blanc aux yeux roses très pressé, Alice se retrouve dans le féérique et absurde pays des merveilles. Elle y fait de bien étranges rencontres... Les aventures oniriques de cette jeune héroïne proposent une réflexion sur le passage de l'enfance à l'âge adulte, dans une langue riche, pleine de fantaisie et d'humour. Les compléments pédagogiques - Un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son époque et préparer sa lecture - Des notes qui éclairent le texte - Six questionnaires au fil du récit pour analyser le roman et enrichir sa culture - Des activités complémentaires (étude de la langue, écriture, expression orale...) Et aussi : - Un groupement thématique sur les jeunes aventuriers Le dossier propose d'explorer ce thème au programme de 6e, en s'intéressant aux différentes formes de l'aventure, rêvée - comme chez Alice -, jouée ou réellement vécue. Des portraits de jeunes aventuriers prennent forme sur des supports variés : extraits de romans, oeuvre de street art, affiche de film... - Des prolongements artistiques sur la mise en images du roman de Carroll Pour découvrir comment la manière dont les artistes (illustrateurs, peintres, réalisateurs, danseurs, comédiens...) se sont emparés de ce roman populaire a évolué, de la publication originale (1869) à nos jours. - L'ensemble du texte en version audio à écouter, accessible par mini-lien et QR code. Pour l'enseignant Sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), en accès gratuit réservé, un guide pédagogique, avec un descriptif de la séquence et les corrigés des questionnaires.