L'ombre de Staline

Un nouveau Rézidiente est nommé à l'ambassade d'URSS à Washington. Alexeï se tient sur ses gardes : l'air est chargé de règlements de comptes et une véritable chasse aux sorcières semble s'engager. De son côté, John reprend ses activités d'agent sous couverture en Asie du Sud-Est. De la Corée au Vietnam, en passant par la Chine communiste, il opère dans l'ombre... jusqu'au moment où il devient lui-même une cible. A Moscou, l'atmosphère autour de Staline et de son entourage est explosive : la méfiance règne et chacun lutte pour sauver sa peau. Pris dans cet engrenage implacable, nos deux héros vont une nouvelle fois se retrouver au coeur d'aventures aussi palpitantes que dangereuses.
Par
Mark Zellweger, Zellweger Mark Chez
Editions Eaux Troubles
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