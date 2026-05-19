L'ombre de Staline

Un nouveau Rézidiente est nommé à l'ambassade d'URSS à Washington. Alexeï se tient sur ses gardes : l'air est chargé de règlements de comptes et une véritable chasse aux sorcières semble s'engager. De son côté, John reprend ses activités d'agent sous couverture en Asie du Sud-Est. De la Corée au Vietnam, en passant par la Chine communiste, il opère dans l'ombre... jusqu'au moment où il devient lui-même une cible. A Moscou, l'atmosphère autour de Staline et de son entourage est explosive : la méfiance règne et chacun lutte pour sauver sa peau. Pris dans cet engrenage implacable, nos deux héros vont une nouvelle fois se retrouver au coeur d'aventures aussi palpitantes que dangereuses.