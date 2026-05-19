Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

L'ombre de Staline

Mark Zellweger, Zellweger Mark

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un nouveau Rézidiente est nommé à l'ambassade d'URSS à Washington. Alexeï se tient sur ses gardes : l'air est chargé de règlements de comptes et une véritable chasse aux sorcières semble s'engager. De son côté, John reprend ses activités d'agent sous couverture en Asie du Sud-Est. De la Corée au Vietnam, en passant par la Chine communiste, il opère dans l'ombre... jusqu'au moment où il devient lui-même une cible. A Moscou, l'atmosphère autour de Staline et de son entourage est explosive : la méfiance règne et chacun lutte pour sauver sa peau. Pris dans cet engrenage implacable, nos deux héros vont une nouvelle fois se retrouver au coeur d'aventures aussi palpitantes que dangereuses.

Par Mark Zellweger, Zellweger Mark
Chez Editions Eaux Troubles

|

Auteur

Mark Zellweger, Zellweger Mark

Editeur

Editions Eaux Troubles

Genre

Romans d'espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'ombre de Staline par Mark Zellweger, Zellweger Mark

Commenter ce livre

 

L'ombre de Staline

Mark Zellweger, Zellweger Mark

Paru le 11/06/2026

Editions Eaux Troubles

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782940766581
9782940766581
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.