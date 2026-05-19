Quand j'avais cinq ans, je m'appelais Célestine Flowers. Oui, je suis celle qui s'est enfuie de la Maison Rouge, la fameuse fillette aux serpents. Oui, j'ai été témoin du massacre de mes parents, et c'est moi qui ai désigné Joseph, mon propre frère, à la police. Mais vingt ans se sont écoulés depuis ces événements tragiques et, aujourd'hui, je fais tout pour vivre une vie normale : j'ai déménagé et changé de nom, je travaille à mi-temps dans une librairie. Mon plus gros souci, c'est ma prosopagnosie, une incapacité à reconnaître les visages qui me contraint à vivre dans une certaine solitude. Ma grand-mère, Peggy, est ma meilleure amie, c'est elle qui s'occupe de mon frère plongé dans le coma depuis cette fameuse nuit. Or, aujourd'hui, tout semble concourir à faire voler en éclat ce que j'ai mis tant de temps à construire. Pour pouvoir retrouver ma tranquillité, je vais devoir prendre des décisions terribles, plonger dans mon passé et revenir à la Maison Rouge. Alors, vais-je devoir risquer ma vie pour pouvoir vivre comme je l'entends ?