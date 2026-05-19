Fortune barbare : l'or. la mer. la mort

Enquête à Martigues. Un cadavre de soldat allemand, vestige d'un crime remontant à la Seconde Guerre mondiale. Une histoire de vol de lingots d'or par des résistants refait surface. Une rumeur folle qui met la Venise Provençale à feu et à sang. Un commissaire à qui on ne la fait pas. Entre guerre de gangs, racisme ordinaire, satire politique et sensualité gourmande, Fortunes barbares peint avec ironie et justesse une cité méridionale emportée par la cupidité, la violence... et la nostalgie d'un monde qui s'effrite.