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Aventure au Surinam

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

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Au Surinam. la nouvelle junte au pouvoir veut faire exécuter un des putschistes de la première heure, Julius Harb, parce qu'il n'est plus en accord avec les dérives du pouvoir actuel. Les Hollandais, vexés de leur éviction du Surinam, et la CIA inquiète de la tournure cubaine que prend le nouveau pouvoir, envoie Malko en mission pour tenter de sauver Julius Harb, qui deviendrait leur fer de lance pour se réimpla au Surinam. Tonton Beretta appuya sur la détente de son M16 visant le soldat. Il n'y ut qu'un petit bruit sec. Le chargeur était vide ! Instinctivement. Malko banda les muscles de son dos comme si cela avait été une protection suffisante pour arrêter une rafale de fusil d'assaut tirée à cinquante mètres. UNE REFERENCE EN GEOPOLITIQUE. Un article de janvier 2013 paru dans The New York Times revient sur la longue et prolifique carrière de l'auteur et sur l'intérêt que portent les services secrets du monde entier à son oeuvre. Robert F Worth, journaliste au grand quotidien américain, spécialiste du Moyen- Orient, écrit : "Gérard de Villiers, le romancier qui en savait trop".

Par Gérard de Villiers, De villiers Gerard
Chez Gérard de Villiers

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Auteur

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

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Aventure au Surinam

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Paru le 19/05/2026

Gérard de Villiers

8,75 €

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