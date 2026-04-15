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Paranoia

Keith Garrett, Wj Macguffin

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La plupart des jeux de rôle obéissent à des règles scrupuleuses incitant les joueurs à coopérer afin d'accomplir divers hauts faits, comme sauver un énième royaume du mal qui le ronge, combattre toujours plus d'orcs ou surmonter une épreuve comme on en croise à la pelle dans les autres JDR. PAS DE CA ICI. PAS DE CA DANS PARANOIA. Des règles hilarantes pour un jeu plus hilarant encore. Découvrez PARANOIA, le jeu de rôle qui ne se prend pas au sérieux et cherche à vous faire rire - jaune - de la bureaucratie, de la politique, de la finance et tant d'autres choses. Dans le Complexe Alpha, tous les coups sont permis et rien n'est sacré tant que le MJ et les joueurs passent un bon moment. Plutôt rafraîchissant, non ? Mais restez sur vos gardes ! Ne faites confiance à personne ! Gardez votre laser à portée de main ! Dans ce jeu de rôle à l'humour très noir, l'Ordinateur vous aime mais s'avère complètement parfait. On vous y confiera des missions impossibles qui vous rendront zinzins, dans un univers où la satire bat son plein. Et ce d'autant plus que vous pourrez compter sur vos coéquipiers pour vous trahir. Dans l'ensemble, attendez-vous à des missions exaltantes qui vous vaudront une mort certaine.

Par Keith Garrett, Wj Macguffin
Chez Akileos

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Auteur

Keith Garrett, Wj Macguffin

Editeur

Akileos

Genre

Jeux de société

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Paranoia

Keith Garrett, Wj Macguffin

Paru le 29/04/2026

Akileos

40,00 €

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