Chinois, les secrets des traits

Vous apprenez le chinois ou vous aimeriez bien vous lancer mais les caractères et l'écriture vous impressionnent et vous ne savez pas vraiment comment les apprivoiser ? Cet ouvrage est pour vous ! Né de plus de dix ans d'expérience pédagogique, il propose une approche visuelle, progressive et cohérente de l'écriture chinoise visant à faciliter l'apprentissage des caractères. Méthodiquement décomposés au fil des chapitres, traits, composants, structures et formes des caractères révèlent leurs secrets facilitant leur compréhension ainsi qu'un apprentissage et une mémorisation efficace, précise et solide. Deux grandes parties à découvrir : · La première s'appuie sur les traits des caractères et analyse 145 sinogrammes, principalement des caractères simples qui servent de base à la formation d'autres caractères, présentés du plus simple au plus complexe selon le nombre de traits. · La deuxième se base sur les clés des caractères qui sont pour la plupart issues des caractères autonomes de la Partie 1. Elle présente 155 caractères chinois, principalement des caractères composés. Dans chaque chapitre : · Une carte mentale des caractères étudiés dans le chapitre permettant de visualiser clairement leurs relations entre eux ou avec ceux étudiés · Des leçons présentant plusieurs caractères qui sont liés par leur forme ainsi que du vocabulaire · Une séquence " Quiz " (exercices corrigés) · Une rubrique " En savoir plus " Les plus : · des pages d'écriture en fin d'ouvrage comprenant tous les caractères étudiés · 172 fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses Mettant en évidence différentes logiques de composition des caractères, cet ouvrage est particulièrement adapté pour tout apprenant débutant ou faux débutant.