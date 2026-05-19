Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Chinois, les secrets des traits

Qi Chen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous apprenez le chinois ou vous aimeriez bien vous lancer mais les caractères et l'écriture vous impressionnent et vous ne savez pas vraiment comment les apprivoiser ? Cet ouvrage est pour vous ! Né de plus de dix ans d'expérience pédagogique, il propose une approche visuelle, progressive et cohérente de l'écriture chinoise visant à faciliter l'apprentissage des caractères. Méthodiquement décomposés au fil des chapitres, traits, composants, structures et formes des caractères révèlent leurs secrets facilitant leur compréhension ainsi qu'un apprentissage et une mémorisation efficace, précise et solide. Deux grandes parties à découvrir : · La première s'appuie sur les traits des caractères et analyse 145 sinogrammes, principalement des caractères simples qui servent de base à la formation d'autres caractères, présentés du plus simple au plus complexe selon le nombre de traits. · La deuxième se base sur les clés des caractères qui sont pour la plupart issues des caractères autonomes de la Partie 1. Elle présente 155 caractères chinois, principalement des caractères composés. Dans chaque chapitre : · Une carte mentale des caractères étudiés dans le chapitre permettant de visualiser clairement leurs relations entre eux ou avec ceux étudiés · Des leçons présentant plusieurs caractères qui sont liés par leur forme ainsi que du vocabulaire · Une séquence " Quiz " (exercices corrigés) · Une rubrique " En savoir plus " Les plus : · des pages d'écriture en fin d'ouvrage comprenant tous les caractères étudiés · 172 fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses Mettant en évidence différentes logiques de composition des caractères, cet ouvrage est particulièrement adapté pour tout apprenant débutant ou faux débutant.

Par Qi Chen
Chez Ellipses

|

Auteur

Qi Chen

Editeur

Ellipses

Genre

Calligraphie chinoise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chinois, les secrets des traits par Qi Chen

Commenter ce livre

 

Chinois, les secrets des traits

Qi Chen

Paru le 19/05/2026

416 pages

Ellipses

25,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340116061
9782340116061
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.