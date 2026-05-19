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IELTS Academic

Marie-Virginie Speller

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Ce livre comprend des rappels de grammaire anglaise, des méthodes de compréhension de texte ainsi que des listes de vocabulaire essentiels au IELTS® Academic (International English Language Testing System). De nombreux exercices ainsi qu'un test blanc sont proposés afin que le lecteur se familiarise avec la structure du IELTS® Academic et évalue son niveau. L'ouvrage est aussi accompagné d'enregistrements audios afin de travailler les parties "Listening" et "Speaking" dans des conditions proches de l'épreuve. IELTS® Academic est un test d'anglais évaluant le niveau en langue pour suivre des études supérieures dans un pays anglophone

Par Marie-Virginie Speller
Chez Ellipses

|

Auteur

Marie-Virginie Speller

Editeur

Ellipses

Genre

Divers

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IELTS Academic

Marie-Virginie Speller

Paru le 19/05/2026

250 pages

Ellipses

22,00 €

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