Ce livre comprend des rappels de grammaire anglaise, des méthodes de compréhension de texte ainsi que des listes de vocabulaire essentiels au IELTS® Academic (International English Language Testing System). De nombreux exercices ainsi qu'un test blanc sont proposés afin que le lecteur se familiarise avec la structure du IELTS® Academic et évalue son niveau. L'ouvrage est aussi accompagné d'enregistrements audios afin de travailler les parties "Listening" et "Speaking" dans des conditions proches de l'épreuve. IELTS® Academic est un test d'anglais évaluant le niveau en langue pour suivre des études supérieures dans un pays anglophone