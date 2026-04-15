Les Quatre Filles du docteur March

Plongez dans l'univers émouvant et captivant des Quatre Filles du docteur March, ce grand classique de la littérature américaine, désormais transformé en livre à colorier. Chaque page vous invite à redonner vie aux personnages de Jo, Meg, Beth, Amy et Laurie à travers d'élégantes illustrations. Entre lecture et coloriage, revivez les scènes cultes du roman en y mettant de la couleur ! Estelle Brabant est une artiste et graphiste originaire de Nice, aujourd'hui basée à Neuchâtel en Suisse. Son trait doux et délicat lui permet de créer des illustrations qui résonnent et racontent une histoire tout en poésie.
Par
Louisa May Alcott, Estelle Brabant Chez
Dessain et Tolra
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