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#Roman étranger

Les Quatre Filles du docteur March

Louisa May Alcott, Estelle Brabant

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Plongez dans l'univers émouvant et captivant des Quatre Filles du docteur March, ce grand classique de la littérature américaine, désormais transformé en livre à colorier. Chaque page vous invite à redonner vie aux personnages de Jo, Meg, Beth, Amy et Laurie à travers d'élégantes illustrations. Entre lecture et coloriage, revivez les scènes cultes du roman en y mettant de la couleur ! Estelle Brabant est une artiste et graphiste originaire de Nice, aujourd'hui basée à Neuchâtel en Suisse. Son trait doux et délicat lui permet de créer des illustrations qui résonnent et racontent une histoire tout en poésie.

Par Louisa May Alcott, Estelle Brabant
Chez Dessain et Tolra

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Auteur

Louisa May Alcott, Estelle Brabant

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Les Quatre Filles du docteur March

Louisa May Alcott, Estelle Brabant

Paru le 15/04/2026

320 pages

Dessain et Tolra

18,99 €

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