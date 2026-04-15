Les Quatre Filles du docteur March

Plongez dans l'univers émouvant et captivant des Quatre Filles du docteur March, ce grand classique de la littérature américaine, désormais transformé en livre à colorier. Chaque page vous invite à redonner vie aux personnages de Jo, Meg, Beth, Amy et Laurie à travers d'élégantes illustrations. Entre lecture et coloriage, revivez les scènes cultes du roman en y mettant de la couleur ! Estelle Brabant est une artiste et graphiste originaire de Nice, aujourd'hui basée à Neuchâtel en Suisse. Son trait doux et délicat lui permet de créer des illustrations qui résonnent et racontent une histoire tout en poésie.