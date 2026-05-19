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What you need to know. Kit de survie du supérieur

Sophie Sebah

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What you need to know est un ouvrage de vocabulaire spécialement conçu pour les étudiants qui souhaitent passer rapidement et efficacement du niveau B1 à C1 en anglais tout en approfondissant leur compréhension des enjeux contemporains. Adapté pour un travail en autonomie, il comprend : - 25 unités thématiques soigneusement sélectionnées - du vocabulaire présenté sous forme de fiches lexicales et des tableaux synthétiques faciles à mémoriser - du contenu culturel essentiel à connaître pour mieux comprendre les enjeux actuels à l'échelle mondiale - des aides lexicales ciblées pour enrichir son expression écrite et orale - des tests corrigés pour évaluer ses progrès Complet et pratique, il permet : - d'approfondir sa maîtrise linguistique avec précision et rigueur - de développer sa culture générale anglophone - de renforcer ses capacités d'argumentation Avec What you need to know, gagnez du temps ! gagnez des points !

Par Sophie Sebah
Chez Ellipses

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Auteur

Sophie Sebah

Editeur

Ellipses

Genre

Pédagogie

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What you need to know. Kit de survie du supérieur

Sophie Sebah

Paru le 19/05/2026

240 pages

Ellipses

19,50 €

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