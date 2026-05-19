What you need to know. Kit de survie du supérieur

What you need to know est un ouvrage de vocabulaire spécialement conçu pour les étudiants qui souhaitent passer rapidement et efficacement du niveau B1 à C1 en anglais tout en approfondissant leur compréhension des enjeux contemporains. Adapté pour un travail en autonomie, il comprend : - 25 unités thématiques soigneusement sélectionnées - du vocabulaire présenté sous forme de fiches lexicales et des tableaux synthétiques faciles à mémoriser - du contenu culturel essentiel à connaître pour mieux comprendre les enjeux actuels à l'échelle mondiale - des aides lexicales ciblées pour enrichir son expression écrite et orale - des tests corrigés pour évaluer ses progrès Complet et pratique, il permet : - d'approfondir sa maîtrise linguistique avec précision et rigueur - de développer sa culture générale anglophone - de renforcer ses capacités d'argumentation Avec What you need to know, gagnez du temps ! gagnez des points !