Qu'est-ce qui distingue une Coupe du monde de la Ligue des champions, l'équipe de France du Real Madrid, un attaquant d'un défenseur ? Mais pourquoi le football est-il aussi populaire, présent sur tous les continents ? Pourquoi tout le monde en parle, partout et tout le temps ? Comment expliquer la règle du hors-jeu ? Quelle est la différence entre un amateur, un supporter, un ultra et un hooligan ? Le foot n'est-ce, au fond, qu'une question (géo)politique ? Pourquoi le foot pratiqué par des femmes est-il autant suivi aux Etats-Unis ? Ces questions, et tant d'autres, trouvent leur réponse grâce aux explications et analyses, variées et accessibles, contenues dans ce guide. Riche en anecdotes, citations de figures incontournables et hauts faits sportifs, Je pige enfin le foot ! a été pensé pour tous les amoureux affirmés ou en devenir souhaitant enrichir leur culture footballistique. Et pour tous ceux qui n'y comprennent rien mais aimeraient bien savoir de quoi il s'agit. Ceux qui le détestent, en raison de sa financiarisation à outrance ou de ses dérives insupportables, trouveront même des motifs pour l'aimer encore moins ! Car le football reste paradoxal : il clive mais réunit également toutes les couches d'une société. Des jeux sont également proposés dans certains chapitres pour tester ses connaissances, en solo ou en équipe ! Construit en 11 parties, comme autant de joueurs sur le terrain, le livre aborde les thèmes les plus brûlants : joueurs emblématiques, stars énervantes, principales compétitions internationales, règles du jeu, tactiques et entraînements, enjeux économiques et géopolitiques, traitement médiatique... jusqu'à ses imperfections les plus notables et coupables tels le dopage, les paris sportifs ou la violence sous toutes ses formes (racisme, sexisme, homophobie, harcèlement). A propos de l'auteur Journaliste de sports depuis 1997, Dominique Sévérac est grand reporter spécialisé dans le football et auteur. Il suit depuis plus de 20 ans le PSG, l'équipe de France masculine, les instances du ballon rond pour Le Parisien et participe régulièrement à l'émission L'Equipe du soir.