Gynécologie pour le praticien

La collection ' Elsevier Pour le praticien ' propose aux médecins généralistes et spécialistes de la discipline une aide à la démarche diagnostique et thérapeutique à la lumière des connaissances actuelles. La gynécologie fait partie de la pratique courante du médecin généraliste : examens systématiques contraception dépistages de cancers prise en charge d'une pathologie du sein ou des pathologies fréquentes entraînant des saignements des leucorrhées problèmes courants de sexologie... Et cela de la puberté à la post-ménopause en sachant qu'un patient sur deux est une femme ! Cet ouvrage référence incontournable intégralement revu et mis à jour propose au praticien un texte clair et concis une iconographie abondante et en couleur des arbres décisionnels et de nombreux tableaux récapitulatifs concernant les médicaments disponibles en Europe. Le médecin est ainsi guidé dans tous les aspects de sa pratique de la gynécologie de ville : de l'examen gynécologique à la prescription des examens complémentaires en passant par la rédaction de l'ordonnance ou des certificats. Les objectifs définis en début de chapitre permettront à ceux qui s'initient à la gynécologie d'aller rapidement à l'essentiel et de vérifier leur bonne acquisition des connaissances indispensables à la pratique quotidienne. Destiné aux médecins généralistes qui y trouveront toutes les informations nécessaires à leur pratique en gynécologie au quotidien il intéressera également les jeunes spécialistes en gynécologie et les internes ainsi que les sage-femmes. POINT CLES : - La gynécologie au quotidien claire et opérationnelle - De l'examen au traitement : les bons réflexes - Protocoles arbres décisionnels conduites à tenir Henri Marret est professeur des universités praticien hospitalier gynécologue-obstétricien CHU de Tours. Jacques Lansac était ancien professeur émérite de gynécologie-obstétrique CHU de Tours.