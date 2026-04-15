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Du symptôme à la prescription en médecine générale

Ibrahim Marroun, Nicolas Girszyn, Olivier Blétry

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Du symptôme à la prescription en médecine générale propose une approche résolument pragmatique de la pratique médicale quotidienne : partir du symptôme pour sécuriser le raisonnement clinique et réduire le risque d'erreur médicale. Conçu comme un guide pratique et exhaustif cet ouvrage recense l'ensemble des symptômes auxquels le médecin généraliste peut être confronté au cabinet. Pour chacun il accompagne le praticien pas à pas dans la démarche diagnostique et thérapeutique en s'appuyant sur une organisation claire structurée et directement orientée vers la pratique clinique courante. L'ouvrage est organisé par régions anatomiques et par situations cliniques spécifiques. Chaque pathologie est abordée de manière complète et opérationnelle afin de permettre au praticien d'identifier rapidement le bon diagnostic et de prescrire le traitement le plus adapté. Les étapes clés de l'interrogatoire et de l'examen clinique ainsi que les examens complémentaires pertinents sont systématiquement rappelés lorsque cela est nécessaire. Entièrement revue et mise à jour cette 3e édition s'enrichit d'une nouvelle partie dédiée à la santé mentale répondant aux enjeux actuels de la médecine générale. Outil de référence au quotidienDu symptôme à la prescription en médecine générale s'impose comme un ouvrage indispensable pour les médecins généralistes installés comme pour les internes en formation. Ibrahim Marroun est praticien hospitalier dans le service de médecine interne à l'hôpital Foch de Suresnes. Nicolas Girszyn est praticien hospitalier interniste dans le département de médecine interne du CHU de Rouen. Olivier Blétry ancien chef de service de médecine interne à l'hôpital Foch de Suresnes avait coordonné les deux premières éditions.

Par Ibrahim Marroun, Nicolas Girszyn, Olivier Blétry
Chez Elsevier Masson

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Auteur

Ibrahim Marroun, Nicolas Girszyn, Olivier Blétry

Editeur

Elsevier Masson

Genre

Guides thérapeutiques

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Du symptôme à la prescription en médecine générale

Ibrahim Marroun, Nicolas Girszyn, Olivier Blétry

Paru le 15/04/2026

1200 pages

Elsevier Masson

79,00 €

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