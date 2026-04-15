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Le secret de Thyrcée

Aline Desarzens

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La vie de Paola, jeune chercheuse en littérature antique, se trouve bouleversée lorsque son directeur de thèse la lance sur la piste d'une découverte stupéfiante : un mystérieux poème, écrit en grec ancien, aurait traversé plus de deux mille ans d'Histoire. Ce texte sulfureux, racontant l'amour entre deux femmes, a été secrètement transmis depuis l'Antiquité, copié sur un papyrus, cousu dans la doublure d'un vêtement, sauvé des flammes de l'Inquisition, caché dans les entrailles d'une abbaye, puis presque oublié. Pour le retrouver, Paola part à l'aventure et remonte le fil de l'Histoire. Elle découvre le destin de Thyrcée, fille rebelle de l'Antiquité qui aima la grande poétesse Sappho. Celui de Thomas, moine copiste au Moyen Age. Celui de Théodore, au XVIIIe siècle, à la recherche du poème pour séduire sa bien-aimée. Le Secret de Thyrcée est une haletante chasse au trésor à travers les âges, tissée d'énigmes, de suspense et de passion.

Par Aline Desarzens
Chez J'ai lu

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Auteur

Aline Desarzens

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Le secret de Thyrcée

Aline Desarzens

Paru le 15/04/2026

448 pages

J'ai lu

8,50 €

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