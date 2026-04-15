Jeunes disparues

Quand la populaire Isabelle Coleman disparaît, tous les habitants de la petite ville de Denton se joignent aux recherches. S'ils ne trouvent aucune trace de la jolie blonde, c'est une deuxième jeune fille dont ils ignoraient la disparition qui refait surface. Mystérieuse, muette et apathique, cette dernière est traumatisée par ce qu'elle a subi. Tout ce que l'inspectrice Josie Quinn peut obtenir d'elle, c'est le nom d'une troisième victime et un indice difficile à exploiter... Le compte à rebours est lancé. Objectif : retrouver Isabelle vivante, et faire en sorte qu'aucune autre jeune femme ne soit prise pour cible. Lorsque la piste mène Josie à une affaire classée car jugée comme un canular par les autorités, l'inspectrice se demande si elle peut encore faire confiance à quelqu'un. Brillant. Des rebondissements et des coups de théâtre qui se succèdent jusqu'à la dernière page. Goodreads. Montée d'adrénaline garantie. Stardust Book Reviews. Traduit de l'anglais par Vincent Guilluy.