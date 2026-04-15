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La Mère secrète

Shalini Boland

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Quand Tessa Markham rentre chez elle ce soir-là, elle tombe nez à nez avec un petit garçon dans sa cuisine. Il pense qu'elle est sa mère. Or Tessa n'a pas d'enfants. Elle n'en a plus. Et elle ne sait pas du tout qui il est, ni comment il est arrivé là. Après avoir contacté la police, Tessa est soupçonnée de l'avoir enlevé. C'est alors que son mari révèle un secret qui la concerne... Toute sa vie s'en trouve bouleversée. Tessa ne sait plus que croire ni à qui faire confiance. Car quelqu'un ment. Pour le découvrir, elle va devoir affronter son passé douloureux.

Par Shalini Boland
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Shalini Boland

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

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La Mère secrète

Shalini Boland trad. Sati Karagoz

Paru le 15/04/2026

336 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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