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Tout sur George Sand (ou presque)

Balaert Ella

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La vie de George Sand est un éblouissement ! Grande amoureuse, féministe à sa manière, émancipée voire scandaleuse pour son époque, cultivée et habile de ses mains, amie des arts et passionnée par la musique, engagée du côté des opprimés, républicaine et pacifiste, écologiste avant l'heure, profondément maternelle... et surtout, grande femme de lettres, à l'écriture féconde et subtile. Amandine Aurore Lucile Dupin de Francueil, née en 1804, est d'ascendance aristocratique par son père et populaire par sa mère. Elle devient baronne Dudevant à son mariage en 1822, et George Sand à trente ans, avec la publication de son roman Indiana. S'en suit un travail acharné pour assurer son indépendance – elle se sépare de son mari en 1836 – sa subsistance, et celle de ses deux enfants Solange et Maurice : elle publie 70 romans, connaît un considérable succès et est la seule femme écrivain de son époque à vivre de sa plume. George Sand est aussi l'âme de sa grande maison de Nohant, dans le Berry qui accueille pendant des décennies des artistes et des amis comme Balzac, Dumas fils, Liszt, Marie d'Agoult, Chopin, Flaubert..., un lieu de création avec l'installation dans ses murs de deux théâtres, un lieu de communion avec la campagne inspiratrice. Tout sur George Sand (ou presque), écrit par Ella Balaert, écrivaine passionnée par cette grande figure littéraire du XIXe siècle, est à savourer au gré de sa curiosité, à travers des textes et des documents précieux, qui dessinent par petites touches le portrait d'une femme d'exception et d'une oeuvre sensible et engagée.

Par Balaert Ella
Chez Cours Toujours

|

Auteur

Balaert Ella

Editeur

Cours Toujours

Genre

Biographies

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Tout sur George Sand (ou presque)

Balaert Ella

Paru le 19/05/2026

128 pages

Cours Toujours

20,00 €

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