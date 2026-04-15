Sur le pouce

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Mathieu Vidard

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Le pouce, grâce à sa capacité à s'opposer aux autres doigts, a été un facteur crucial de l'évolution humaine. Il a transformé des primates arboricoles en fabricants d'outils, changeant à tout jamais le cours de l'Histoire. Son importance, en évidence sur les parois des grottes préhistoriques, est telle qu'il nous accompagne dans les expressions les plus courantes, et jusque dans la fiction. Qui ne connaît Tom Pouce ? Au-delà de cette présence familière, le pouce demeure un sujet de recherche. Les scientifiques étudient l'éventualité d'un changement de sa morphologie par suite de l'utilisation massive des téléphones portables. Pourrait-il devenir un doigt gigantesque ? Dans cet ouvrage à la fois savant, personnel et vivant, Mathieu Vidard nous raconte l'aventure de ce pouce à l'extrémité de notre corps et au centre de nos vies. Une lecture joyeuse, instructive et en premier lieu anthropologique. Maryan Charruau, Sud Ouest. La force de ce livre est de s'intéresser à tous les aspects de son sujet de façon érudite et savante à la fois. On like ! Samuel Loutaty, TéléZ. Edition révisée.

Par Mathieu Vidard
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Mathieu Vidard

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Sciences

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Mathieu Vidard

Paru le 15/04/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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