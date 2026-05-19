Et s'il y avait plus à perdre qu'un Grand Prix ? Nova Tallis n'a qu'un objectif : intégrer la Scuderia Valente, l'écurie de Formule 1 la plus redoutée du circuit. Déterminée et seule femme du garage, elle sait que sa place se gagnera à la force de son talent. C'était sans compter sur Luca Moretti, un pilote aussi brillant qu'insupportable, qui voit d'un très mauvais oeil l'arrivée de cette mécanicienne. Entre eux, la guerre éclate immédiatement : piques acérées, provocations, défis silencieux et un duel d'ego qui fait trembler l'écurie. Mais dans les stands comme sur la piste, ils ne peuvent pas s'éviter. Dans le vacarme des moteurs, entre silences qui en disent trop et gestes qui dérapent, leur rivalité pourrait bien devenir la seule chose capable de les mener au podium... ou de les faire exploser avant même le départ. Un enemies to lovers rythmé comme un départ de Grand Prix, où la romance vrombit au son des rivalités les plus électriques.