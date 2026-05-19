Certaines rencontres ne sauvent pas. Elles brûlent doucement, jusqu'à devenir inoubliables. Etudiante en psychologie, Wisteria Black s'intéresse à ceux qui ne peuvent nommer leurs émotions, à ces silences qui parlent plus fort que les mots. Elle décide de faire du trouble de l'alexithymie son sujet de mémoire. En fouillant les archives de sa mère, psychologue, un nom surgit comme une dissonance dans une partition trop parfaite : Tobias Saint. Pianiste de génie. Homme entouré d'ombres. Mystère jamais résolu. Lorsqu'elle le contacte, Tobias accepte de répondre à ses questions, à une seule condition : elle n'aura qu'une seule journée pour le faire. Mais ce qui devait être un simple entretien se transforme rapidement en rencontre. Wisteria comprend alors qu'il existe des liens qui précèdent les souvenirs, et que ce qu'elle partage avec le jeune homme en fait partie. Défini par un passé que le monde ne lui a jamais pardonné, Tobias est dangereux et jugé comme irrécupérable. Pourtant, derrière sa froideur et son détachement, Wisteria devine les contours d'une douleur immense, d'une solitude qui hurle sans bruit. Ensemble, ils vont apprendre que l'amour peut naître dans les failles, grandir dans l'urgence et exister sans promesse d'éternité. Car leur histoire n'est pas faite pour durer, elle est faite pour marquer.