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Memoires de hans baldung le vert : chronique d'un peintre de la renaissance allemande

Winter Michel

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Peintre et graveur majeur de la Renaissance allemande, Hans Baldung Grien (1484-1545) demeure une figure fascinante et singulière. Elève d'Albrecht Dürer, contemporain de Matthias Grünewald et de Hans Holbein le Jeune, il a longtemps vécu dans l'ombre de ces grands maîtres. Pourtant, son oeuvre — à la croisée du sacré et du profane, du mysticisme et de l'érotisme — révèle un créateur d'une liberté et d'une modernité étonnantes. Entre Strasbourg et Breisach, au coeur du Rhin humaniste et réformateur du XVI? siècle, Baldung explore sans relâche les thèmes de la vie, de la mort et du désir. Ses peintures et gravures troublantes, peuplées de nus féminins, de sorcières et de vanités, traduisent les bouleversements d'un monde en transition, où la Réforme ébranle les certitudes et où l'individu revendique sa place. Dans ces Mémoires imaginaires, Michel Winter redonne voix à un artiste visionnaire, tourmenté, témoin d'une époque en mutation. A travers lui, c'est toute la Renaissance rhénane qui s'anime — entre humanisme, sensualité et vertige métaphysique.

Par Winter Michel
Chez Editions Complicités

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Auteur

Winter Michel

Editeur

Editions Complicités

Genre

Renaissance

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Memoires de hans baldung le vert : chronique d'un peintre de la renaissance allemande

Winter Michel

Paru le 19/05/2026

140 pages

Editions Complicités

17,00 €

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