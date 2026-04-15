Maths-physique-chimie-informatique

Vous êtes en Terminale et souhaitez préparer votre entrée en prépa MPSI, MP2I, PCSI, PTSI ou BCPST 1 ? Cet ouvrage va vous aider à faire le point sur vos connaissances et à combler vos lacunes en maths, physique, chimie et informatique. Toutes les notions du lycée qui doivent être acquises à l'entrée en prépa sont présentées sous forme de fiches constituées : de rappels de cours très synthétiques ; d'exemples et de remarques pour faciliter l'apprentissage et la mémorisation ; d'exercices d'application directe du cours ou d'entraînement ; des corrigés détaillés et expliqués de tous ces exercices.