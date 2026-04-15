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Maths-physique-chimie-informatique

Marie-Virginie Speller, Erwan Guélou, Jean-Noël Beury

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Par Marie-Virginie Speller, Erwan Guélou, Jean-Noël Beury
Chez Dunod

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Auteur

Marie-Virginie Speller, Erwan Guélou, Jean-Noël Beury

Editeur

Dunod

Genre

Chimie Prépas

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Maths-physique-chimie-informatique

Marie-Virginie Speller, Erwan Guélou, Jean-Noël Beury

Paru le 29/04/2026

576 pages

Dunod

24,50 €

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