Playa, mantras & margaritas

A deux doigts du burn-out pré-quadra, Kléo, autrice à succès de romances épicées, est expédiée manu militari en Thaïlande par son meilleur ami, et agent littéraire, pour tenter de rallumer la flamme - celle de l'inspiration, et peut-être celle des coups d'un soir. Dès son arrivée, elle apprend qu'elle doit partager son bungalow avec une certaine Camille. Chouette, elle va se faire une nouvelle copine ! Sauf que Camille est un mec ultra canon... Garde du corps en convalescence, il est venu panser ses blessures dans l'hôtel de Koh Tao. Persuadée qu'il est gay, Kléo se livre sans filtre à ce compagnon d'infortune. Après tout, avec lui, zéro enjeu et donc... zéro complexe ! Et puis voilà qui lui permettra de ne plus penser à ce satané stalker qui lui pourrit sa messagerie. Or Camille n'est pas insensible au charme de Kléo ! Entre quiproquos, fous rires, cours de yoga et cocktails un peu trop alcoolisés, leurs certitudes vacillent. Une comédie romantique aussi pétillante qu'une margarita.