La classe des Minipattes MS/GS

Grise mine ! est un album à dévorer pour compléter sa bibliothèque idéale. Grise mine ! Une histoire tendre des Minipattes qui redonnent des couleurs à leur école, et de la joie au zèbre qui se sent différent. Pour travailler les corpus lexicaux des couleurs et de l'école et la notion de différence. Cet album fait partie de " La classe des Minipattes " : des albums originaux de ClémenceG. La classe des Minipattes, c'est une bande de copains d'école auxquels ont peut facilement s'identifier. Ecrits et illustrés par ClémenceG. , autrice jeunesse qui intervient dans de nombreuses écoles maternelles.