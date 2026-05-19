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Les épreuves de Lettres dans le supérieur

Ariane Loraschi

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Maîtriser les exercices canoniques des études littéraires exige rigueur méthodologique et culture critique solide. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de Lettres, qu'ils préparent concours ou examens universitaires, et entend répondre à ce double enjeu. Il propose une approche complète du commentaire composé, du commentaire comparé, de l'explication de texte, ainsi que de l'exercice dissertatif, sur auteur ou en littérature française, générale et comparée. Fondé sur une exigence théorique et pratique, il articule techniques d'analyse, apports de la critique littéraire, panorama des mouvements esthétiques, éléments de narratologie et répertoire exhaustif des figures rhétoriques. Des cartes mentales accompagnent l'ensemble pour faciliter la mémorisation. Les exercices corrigés suivent une progression pédagogique en plusieurs niveaux, du plan détaillé à la rédaction complète, pour une assimilation progressive des attendus académiques et des stratégies rédactionnelles. Des conseils de préparation mentale et de gestion du temps parachèvent ce manuel conçu pour transformer la technicité en réussite. Docteure en Littérature française générale et comparée et qualifiée MCF section 10, Ariane Loraschi enseigne la littérature dans le secondaire et assure des charges de cours en littérature et en méthodologie disciplinaire à l'UNISTRA.

Par Ariane Loraschi
Chez Ellipses

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Auteur

Ariane Loraschi

Editeur

Ellipses

Genre

Méthodologie littéraire

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Les épreuves de Lettres dans le supérieur

Ariane Loraschi

Paru le 19/05/2026

250 pages

Ellipses

24,00 €

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