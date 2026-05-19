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Silex

Pierre Albert-Birot, Albert-birot Pierre

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L'influence de Pierre Albert-Birot sur les poètes de l'avant-garde de la deuxième moitié du vingtième siècle reste très sous-estimée. Sa poésie qu'ont soutenue les éditions Rougerie depuis leur création mérite qu'on s'y attarde encore et encore. A sa façon inépuisable puisque l'auteur y laisse s'exercer toute sa liberté créatrice, son écriture dépasse les écoles et les genres. Nous proposons trois possibilités de s'enchanter avec Pierre Albert-Birot. (Silex, 1966 ; La joie des sept couleurs, 1919, La Triloterie, 1920.)

Par Pierre Albert-Birot, Albert-birot Pierre
Chez Dernier télégramme

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Auteur

Pierre Albert-Birot, Albert-birot Pierre

Editeur

Dernier télégramme

Genre

Poésie

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Silex

Pierre Albert-Birot, Albert-birot Pierre

Paru le 28/05/2026

160 pages

Dernier télégramme

16,00 €

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