L'influence de Pierre Albert-Birot sur les poètes de l'avant-garde de la deuxième moitié du vingtième siècle reste très sous-estimée. Sa poésie qu'ont soutenue les éditions Rougerie depuis leur création mérite qu'on s'y attarde encore et encore. A sa façon inépuisable puisque l'auteur y laisse s'exercer toute sa liberté créatrice, son écriture dépasse les écoles et les genres. Nous proposons trois possibilités de s'enchanter avec Pierre Albert-Birot. (Silex, 1966 ; La joie des sept couleurs, 1919, La Triloterie, 1920.)