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#Roman francophone

Le sourire d'Apolline

Fontaine-lavi Nadine, Nadine Fontaine-Lavi

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Apolline Dennemont, veuve quadragénaire et mère de neuf enfants, dirige d'une main ferme une Habitation dans le sud de l'île de La Réunion. Comme tant d'autres familles françaises, elle affronte les épreuves imposées par la Seconde Guerre mondiale, puis celles, tout aussi rudes, de la reconstruction. Mais au-delà des remous de l'Histoire, ce sont les déchirements familiaux qui ébranlent Apolline : Marc, le fils aîné, aventurier en rupture, s'est égaré sur le sol malgache ; Bertrand, l'idéaliste, combat sur les fronts européens ; et Cécilia, sa fille sourde et muette, se perd dans les méandres du silence et du désespoir. Au coeur de cette fresque, Marie, la benjamine, devient le fil conducteur du récit. Le lecteur suit son passage de l'adolescence à l'âge adulte, un cheminement chaotique qui fait écho à celui de son île natale, elle aussi en quête d'identité et de sens. Cette saga coloniale aux multiples rebondissements explore la complexité des liens familiaux, la quête d'émancipation et l'universalité de la question identitaire. Elle met en lumière le rôle trop souvent oublié des terres d'Outre-mer dans l'issue victorieuse de la dernière guerre mondiale et dans la défense des valeurs démocratiques.

Par Fontaine-lavi Nadine, Nadine Fontaine-Lavi
Chez Orphie

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Auteur

Fontaine-lavi Nadine, Nadine Fontaine-Lavi

Editeur

Orphie

Genre

Littérature française

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Le sourire d'Apolline

Fontaine-lavi Nadine, Nadine Fontaine-Lavi

Paru le 19/05/2026

576 pages

Orphie

26,00 €

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