Désenflammer son corps

- Et si la clé d'une peau nette et lumineuse se trouvait dans l'équilibre intérieur ? Acné d'adultes, rougeurs, taches, hypersensibilité : les problèmes de peau ne sont pas une fatalité. Ils sont souvent le reflet discret - mais précis - de nos hormones, de notre alimentation, de notre digestion, de notre stress et de notre hygiène de vie. Doris Tenara, esthéticienne holistique et naturopathe, propose une approche globale et bienveillante qui se décompose en 3 temps : - Apaiser l'inflammation - Rééquilibrer le corps - Transformer durablement l'état de la peau. - Dans ce livre, elle vous guide pour : - Comprendre les causes profondes de l'inflammation cutanée (cortisol, cycle menstruel, microbiote, alimentation, perturbateurs endocriniens). - Lire et décrypter votre peau : types de peau, imperfections, hyperpigmentation, texture, sensibilité... - Adopter une alimentation anti inflammatoire grâce à des recettes gourmandes et simples. - Construire une routine skincare efficace, cohérente et adaptée à votre peau, sans surconsommer ni l'agresser. - Mettre en place des rituels de bien-être qui apaisent le corps autant que la peau.