Un Grand Week-end à Majorque

Vivez un séjour inoubliable à Majorque grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, profitez des balades et des activités de plein air... - Des expériences uniques et des activités originales : visiter une grotte sous-marine, prendre un cours de cuisine dans une ancienne bastide, naviguer de crique en crique à bord d'un llaut, galoper sur une plage paradisiaque, rejoindre l'île de Sa Dragonera en kayak... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : les restos tendance, nos restos préférés au bord de l'eau, les plus belles boutiques d'artisanat, les bars à cocktails les plus sympas, les rooftops à ne pas manquer... - Trois propositions de week-ends en fonction de vos envies : le bon mix visites-farniente, hors des sentiers battus et sans voiture. Et toujours : les plus beaux spots pour se baigner ! - Toutes les infos pratiques pour chaque région. - Des plans par régions et celui de la ville de Palma, avec toutes les adresses localisées.