Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Intertwined crowns

Emma Saucet, Saucet Emma

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fille illégitime du roi d'Elandor et orpheline de mère, Kamaya a passé sa vie à survivre dans un château où elle n'a jamais eu sa place. Mais le jour où le roi lui ordonne d'endosser l'identité de sa soeur aînée, l'héritière du trône, tout bascule : elle devra épouser le prince du royaume ennemi, le séduire, gagner sa confiance... et détruire son royaume de l'intérieur. Sur ordre de son frère, le roi d'Agandora, et au nom d'une paix fragile, le prince Jaed consent à cette alliance. Incapable pourtant d'oublier les crimes du passé, il voit en sa séduisante nouvelle épouse l'arme parfaite pour assouvir sa vengeance. Propulsée malgré elle sur l'échiquier politique, Kamaya refuse de n'être qu'un pion. Derrière son rôle imposé, la jeune femme nourrit ses propres ambitions... Et ne faiblira devant rien pour les mener à bien.

Par Emma Saucet, Saucet Emma
Chez Céleste

|

Auteur

Emma Saucet, Saucet Emma

Editeur

Céleste

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Intertwined crowns par Emma Saucet, Saucet Emma

Commenter ce livre

 

Intertwined crowns

Emma Saucet, Saucet Emma

Paru le 19/05/2026

544 pages

Céleste

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487392762
9782487392762
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.