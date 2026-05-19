Intertwined crowns

Fille illégitime du roi d'Elandor et orpheline de mère, Kamaya a passé sa vie à survivre dans un château où elle n'a jamais eu sa place. Mais le jour où le roi lui ordonne d'endosser l'identité de sa soeur aînée, l'héritière du trône, tout bascule : elle devra épouser le prince du royaume ennemi, le séduire, gagner sa confiance... et détruire son royaume de l'intérieur. Sur ordre de son frère, le roi d'Agandora, et au nom d'une paix fragile, le prince Jaed consent à cette alliance. Incapable pourtant d'oublier les crimes du passé, il voit en sa séduisante nouvelle épouse l'arme parfaite pour assouvir sa vengeance. Propulsée malgré elle sur l'échiquier politique, Kamaya refuse de n'être qu'un pion. Derrière son rôle imposé, la jeune femme nourrit ses propres ambitions... Et ne faiblira devant rien pour les mener à bien.