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Nectar of gods

Azalée Fray, Fray Azalee

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Elle danse pour oublier. Il peint pour survivre. Ensemble, ils vont se détruire. Danseuse au Ballet de l'Opéra national de Paris, Anabella Leroy n'a qu'un objectif : être promue au rang d'étoile. Pour cela, elle se doit d'être parfaite, en répétition comme sous les projecteurs. Pourtant, sous la soie et le tulle se cache une jeune femme brisée et une âme en ruine. La douleur est son secret le mieux gardé, et la solitude, son unique complice. C'est au coeur d'une nuit d'hiver qu'elle rencontre Devon Russel et voit son destin changer. Artiste peintre aussi talentueux que torturé, le jeune homme est déterminé à faire d'elle son nouveau chef-d'oeuvre. Il lui fait alors une proposition : devenir sa muse pour sa prochaine exposition et, en échange, profiter de sa notoriété. Mais ce qu'Anabella ignore, c'est que Devon dissimule d'autres motivations. Hanté par son passé, l'artiste est prêt à tout pour fuir ses propres démons. Quitte à découvrir et peindre ceux d'une autre. Entre désir et manipulation, les deux artistes entament une danse macabre, ignorant qu'elle ne s'achèvera qu'au prix du sang et des larmes.

Par Azalée Fray, Fray Azalee
Chez Céleste

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Auteur

Azalée Fray, Fray Azalee

Editeur

Céleste

Genre

Suspense romantique

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Nectar of gods

Azalée Fray, Fray Azalee

Paru le 19/05/2026

616 pages

Céleste

21,90 €

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