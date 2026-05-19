Sur les coteaux d'enserune

Au coeur des terres du Languedoc, sur les côteaux baignés de lumière d'Ensérune, se déploie la saga d'une famille de vignerons dont le destin épouse un demi-siècle d'histoire. A travers les voix d'Agnès, Jean, Fernand, Marthe, Robert et de nombreux autres personnages profondément ancrés dans leur village héraultais, se dessine le portrait intime d'un monde rural en pleine mutation. De la fin du XIX? siècle aux portes de la Seconde Guerre mondiale, les Pujol traversent les crises viticoles, les bouleversements sociaux, les espoirs de progrès et les éclats parfois douloureux de la vie quotidienne. Chacun cherche sa voie, porté par la terre, les vignes, les traditions et les vents du Sud qui façonnent les existences autant que les paysages. Roman historique et fresque familiale, Sur les côteaux d'Ensérune est un hymne aux vignerons du Languedoc, une évocation sensible d'un pays au caractère fort, et le témoignage d'une époque charnière où se confrontent héritage, modernité et mémoire collective. Une odyssée humaine où les chemins se croisent, se séparent et se retrouvent, à l'image d'une région attachante et inoubliable.