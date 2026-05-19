Le dernier roi maya

Hantée par la disparition de son père, Jade Carrera ne conserve de lui qu'un mystérieux pendentif maya, ultime vestige d'une civilisation fascinante. Un dimanche matin à Mexico, un flirt dans un hôtel de luxe tourne au cauchemar : agressée, la jeune femme se fait dérober le bijou. Avant de s'évaporer, l'homme lui laisse une déclaration troublante, affirmant avoir connu son père... et détenu un précieux manuscrit lié à une malédiction maya. Décidée à retrouver cet inconnu, Jade se lance dans une quête qui la conduira des rues modernes du Mexique aux profondeurs d'une jungle ancestrale, sur les traces d'une cité perdue, frappée par la colère des dieux. Un roman d'aventures et d'histoire, où se mêlent archéologie, quête d'identité, mystère et exploration d'un Mexique sauvage et peuplé de légendes.