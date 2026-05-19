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La peintresse et le diable : le roman de catharina van hemessen (1528 ae 15ae ae ?)

Seraphin Daniele

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Anvers, 1547. Dans l'ombre des toiles et des odeurs d'huile, Catharina van Hemessen, fille du peintre Jan Sanders van Hemessen, apprend l'art de peindre dans un monde où les femmes n'ont pas droit de cité dans les ateliers. Elle sera pourtant l'une des premières femmes peintres flamandes à signer ses oeuvres, à se représenter elle-même, et à défier le regard des hommes. Mais un jour, un étrange visiteur franchit la porte de l'atelier : Ruard Tapper, grand théologien de Louvain, inquisiteur de Charles Quint, que l'on surnomme "?le Diable?". Il commande à Catharina son portrait — un face-à-face périlleux entre l'artiste et le pouvoir, entre la foi et le doute, entre la lumière et les ténèbres. A travers la voix sensible et visionnaire de son héroïne, Danièle Séraphin nous entraîne au coeur du XVI? siècle flamand, dans une Europe déchirée par la Réforme et l'Inquisition. Entre passion, art et résistance, La Peintresse et le Diable est un roman historique envoûtant qui explore la condition des femmes artistes à la Renaissance, la quête de liberté créatrice et la puissance spirituelle de la peinture. Un hommage vibrant à Catharina van Hemessen, pionnière oubliée de l'art flamand, et à toutes celles qui, dans le silence des ateliers, ont peint pour exister.

Par Seraphin Daniele
Chez Editions Complicités

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Auteur

Seraphin Daniele

Editeur

Editions Complicités

Genre

Romans historiques

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La peintresse et le diable : le roman de catharina van hemessen (1528 ae 15ae ae ?)

Seraphin Daniele

Paru le 19/05/2026

500 pages

Editions Complicités

27,00 €

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