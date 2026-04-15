Rando refuge dans les Alpes du nord

Besoin de déconnecter ? Envie d'une aventure, d'une évasion en pleine nature ? Alors pourquoi ne pas enfiler vos chaussures de marche et partir passer la nuit dans un refuge de montagne ? Laissez-vous guider vers des refuges que nous avons spécialement sélectionnés pour vous et partez à la rencontre de gardiennes et de gardiens passionnés ainsi que de paysages à couper le souffle. Du contenu de votre sac à la description précise des itinéraires, nous avons tout prévu pour que vous puissiez profiter pleinement de votre expérience. Pour tous les niveaux et tous les goûts, ce guide vous propose de découvrir des refuges chaleureux pour profiter en toute quiétude d'un repos bien mérité. Massifs arpentés : Chablais, Aiguilles Rouges, Jura, Mont-Blanc, Mont-Cenis, Vanoise, Lauzière, Belledonne, Vercors, Cerces-Ambin et Dévoluy.