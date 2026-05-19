Embuscade à la Khyber Pass

La CIA envoie Malko Linge à Peshawar afin de faire échouer une opération clandestine du KGB destinée à décapiter la résistance afghane. Malko parvient à déjouer cette opération et les commandants des diverses factions afghanes lui en savent gré. Malko est aidé dans son action par Sayed Gul, l'un des dirigeants des services de renseignement de la résistance. Malko ouvrait la bouche pour dire au chauffeur de se hâter lorsqu'il aperçut le long crochet d'acier brillant serré dans la main droite du portefaix. Il croisa le regard de l'homme et sa gorge se noua. Il se rejeta en arrière à temps. Le portefaix venait d'abattre son crochet acéré à l'endroit même où se trouvait la gorge de Malko. une seconde auparavant. UNE REFERENCE EN GEOPOLITIQUE. Un article de janvier 2013 paru dans The New York Times revient sur la longue et prolifique carrière de l'auteur et sur l'intérêt que portent les services secrets du monde entier à son oeuvre. Robert F. Worth, journaliste au grand quotidien américain, spécialiste du Moyen- Orient, écrit : "Gérard de Villiers, le romancier qui en savait trop".