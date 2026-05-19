Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Embuscade à la Khyber Pass

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La CIA envoie Malko Linge à Peshawar afin de faire échouer une opération clandestine du KGB destinée à décapiter la résistance afghane. Malko parvient à déjouer cette opération et les commandants des diverses factions afghanes lui en savent gré. Malko est aidé dans son action par Sayed Gul, l'un des dirigeants des services de renseignement de la résistance. Malko ouvrait la bouche pour dire au chauffeur de se hâter lorsqu'il aperçut le long crochet d'acier brillant serré dans la main droite du portefaix. Il croisa le regard de l'homme et sa gorge se noua. Il se rejeta en arrière à temps. Le portefaix venait d'abattre son crochet acéré à l'endroit même où se trouvait la gorge de Malko. une seconde auparavant. UNE REFERENCE EN GEOPOLITIQUE. Un article de janvier 2013 paru dans The New York Times revient sur la longue et prolifique carrière de l'auteur et sur l'intérêt que portent les services secrets du monde entier à son oeuvre. Robert F. Worth, journaliste au grand quotidien américain, spécialiste du Moyen- Orient, écrit : "Gérard de Villiers, le romancier qui en savait trop".

Par Gérard de Villiers, De villiers Gerard
Chez Gérard de Villiers

|

Auteur

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Embuscade à la Khyber Pass par Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Commenter ce livre

 

Embuscade à la Khyber Pass

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Paru le 19/05/2026

Gérard de Villiers

8,75 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384790517
9782384790517
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.